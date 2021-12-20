Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son kabine toplantısı bugün gerçekleştirildi.

2 saat 45 dakika süren toplantıda asgari ücrete yapılan zam, 3600 ek gösterge, corona virüsü salgını, Omicron mutasyonuyla mücadele ile fahiş fiyatlar ve stokçuluk konuları görüşüldü.

TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ

Sona eren toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Türkiye Afrika ortaklık zirvesini gerçekleştirdik. Zirve marjında Afrikalı mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve bölgesel değerlendirmelerimizi yapma fırsatım oldu.

* Afrika ile ticaret hacmimizi 5,4 milyar dolardan, 11 ayda 30 milyar dolara çıkardık. Ticaretimizi önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşımaktır. Türkiye-Afrika ortaklığında yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum.

2022 YILI BÜTÇESİ

* TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri tamamlayarak 2022 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey’in nezaret ettiği görüşmelerde 67 stratejik programla yatırım, üretim, ihracat hedefimize katkı sağlayacaktır.



* 2053 vizyonumuzun iddialı devrimi olan yeşil kalkınma hedefiyle yeşilci ve çevreci özelliğiyle öne çıkmıştır. Rakamlarla ifade edecek olursak 2022 bütçemizin giderleri bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 1 trilyon 751 milyar lira. Gelirleri 1 trilyon 473 lira olarak öngörülmüştür. Faiz dışı açık 38 milyar lira olarak hesap edilmektedir.

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