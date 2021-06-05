Denizli’de bin 500 kişi yağmur duasında: Takdir Allah’tan, destek devletten

Denizli'nin şaraplık üzüm bağları ile ünlü Çal ilçesinde beklenen yağmurlar gelmeyince vatandaşlar yağmur duasına çıktı. İlçeden geçen Menderes Nehri'nin de kurumak üzere olduğu, mevcut suyun sulamada kullanılmak için yetersiz olduğu belirtildi. Yaklaşık bin 500 vatandaş Demokrasi Parkı'nda yağmur duası na çıktı. İlçe müftü Abdullah Vurucu önderliğinde dua eden vatandaşlara daha sonra keşkek dağıtıldı.

“İNŞALLAH DUALARIMIZ KABUL OLUR”

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Bu yıl yağmur yağmıyor. Yaşanan susuzluğa kuraklık denirse basit kalır. Olağanüstü bir durum var. Hemen her mahallemiz yağmur duası yapıyor. İnşallah dualarımız kabul olur. Takdiri Allah'tan, desteği devletten bekliyoruz. Çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizleri silinmeli, gelecek sezonun gübre ve tohum destekleri peşin yapılmalı, ayrıca kuraklık destek paketi hazırlanıp uygulanmalıdır. Kısacası, yağmur yağması için takdiri Allah'tan, çiftçilerin kendilerini toparlaması için de desteği devletten bekliyoruz” ifadelerini kullandı.