Dışişleri Sözcü Aksoy: Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki tasarrufu Ege’yi etkilememektedir

Yunanistan parlamentosu, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın, ülkenin batısında kalan İyonya denizindeki kara sularının 6 milden 12 mile uzatılması ile ilgili yasa tasarısını çoğunluk oyuyla kabul ederek, yasa haline getirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy, Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarmaya yönelik tasarrufu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bu konudaki beyanlarını yazılı açıklama ile değerlendirdi.

“HİÇBİR ŞEKİLDE ETKİLEMEMEKTEDİR”

Aksoy, durumun Ege Denizi’ni etkilemeyeceğini belirterek, şu açıklamada bulundu;

*Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir.

“ÜLKEMİZİN HAYATİ HAK VE ÇIKARLARI VARDIR”

*Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi’nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır. Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur. DHA

İlginizi Çekebilir Yunanistan Dışişleri Bakanı: Girit'in doğusunda karasularımızı genişletmeyi planlıyoruz