Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan İsrail’e kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı kararını kınadı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ‘sessizce’ ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyorum.

* Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu karar, işgal devleti İsrail'i cesaretlendirecek, Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerine artırarak devam etmesine sebep olacaktır.

* Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Harim-i İsmetimiz Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır”.