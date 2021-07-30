Dumanlı hava kentte orman yangını paniği yaşattı

Osmaniye’nin Kadirli ile Hasanbeyli ilçelerinde çıkan orman yangını dumanının Gaziantep’e kadar ulaşması kentte orman yangını paniği yaşattı. Yoğun rüzgarın etkisiyle Gaziantep’e kadar ulaşan dumanlı ve isli hava Gazianteplileri tedirgin etti.

Bazı sosyal medya hesaplarından kent merkezindeki Erikçe ormanında yangın olduğuna dair yapılan paylaşımlar üzerine Vali Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaptığı paylaşımla dumanlı ve isli havaya açıklık getiren Gül, paylaşımında “Duman ve koku konusundaki hassasiyetinize teşekkür ederim ama bizde tespit ettiğimiz bir yangın yok. Panik yapmadan duyarlılığımızı devam ettirelim lütfen. Bu süreçte yangına sebep olabilecek tüm aktivitelerimizi erteleyerek bu ulusal mücadeleye destek olalım” ifadelerini kullandı.