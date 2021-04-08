Ege’de art arda deprem: AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Muğla’nın Datça ilçesi, gece boyunca Ege Denizi açıklarında meydana gelen büyüklükleri 3.7 ve 4.3 arasında değişen 4 depremle sallandı. İlk belirlemelere göre yıkıma yol açmayan depremler, ilçede hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

DEPREMLERİN EN BÜYÜĞÜ GECE YARISI OLDU

En şiddetli sarsıntı ise saat 03.33'te meydana geldi. Merkez üssü yine Datça ilçesine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde kaydedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem, yıkıma neden olmazken, özellikle Datça'da endişe yarattı. Bu deprem de zeminden yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sonrasındaki deprem ise saat 04.00'te yine Datça ilçesine 36.38 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde kaydedildi. AFAD, 3.9 büyüklüğündeki depremin zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Bu depremde Datça'nın yanı sıra yakın çevresinden hissedildi. (DHA)

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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