Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Görüntüler filmden alınmıştır

Emniyet Genel Müdürlüğü, bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin filmden alındığını ve gerçekmiş algısı yaratılarak servis edildiğini açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, “Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir” denildi.