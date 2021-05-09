En anlamlı ‘Anneler Günü’ hediyesi

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 9 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 43 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi İpek Koca bugün gerçekleştirilen operasyon ile eşi Emin Koca'nın verdiği böbreği ile Anneler Günü'nde yaşama tutundu.

“9 YILDIR ACILAR İÇİNDE YAŞIYORDUM”

Datça'da yaşayan İpek Koca 2012 yılında rahatsızlanarak kaldırıldığı 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kendisine böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu belirterek “Burada bana Alport sendromu teşhisi konuldu. 6 yıl boyunca diyet ve ilaçlarla kontrol altına alınmaya çalışıldı. Nakil için 2018 de Ege Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduk. Eşim Emin, donör olmak istedi. Kontrollerimiz yapılırken eşimin akciğerlerinde leke çıkması nedeniyle ameliyatımız iptal edildi. 9 yıldır acılar içinde yaşıyordum” diye konuştu.

“ÜÇ YIL DİYALİZE BAĞLI KALDIM”

İpek Koca açıklamasında “Böbreklerim artık yeterli işlevini görmediği için 2018 Mayıs ayında Marmaris’teki özel bir hastanede diyalize girmeye başladım. 3 yıl boyunca orada diyalize girdim kendi imkanlarımla Datça’dan Marmaris’e 3 günde bir gidip geldim. Eşim bu süre içinde hastane-doktor araştırdı. Eşimin de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Bursa’da özel bir hastanenin nefroloji doktoruyla görüşerek belgelerimizi raporlarımızı gönderdik. Bu süreçten haberim bile olmadı. Eşim bana bugün Anneler Günü’nde hayatımın en güzel hediyesini verdi“ dedi.

Operasyon sırasında kızları Pelin Koca annesi ve babasını yalnız bırakmadı. Emin Koca ise “Eşimin yıllardır çektiği acısını dindirdiğim için çok mutluyum, o çocuklarımın annesi böyle bir operasyonun Anneler Günü’ne denk gelmesi de yaşantımıza ayrı bir anlam kattı” diye konuştu.

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