Erdoğan, acele kamulaştırma kararını imzaladı. Bölge esnafı projeyi “rant projesi” olarak yorumladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi için acele kamulaştırma kararını imzalamasının ardından karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 BİN 969 METREKARE ALAN KAMULAŞTIRILACAK

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, Kızılay, İşkur, Merkez Bankası binaları ile Pirinç Han'ın arkasındaki Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40. Osmanlı Şeyhülislamı’na ait türbenin etrafını saran 15 dükkân ile yıkılan Kızılay binasının arkasındaki bir binanın yıkımı tamamlanmıştı. Proje kapsamında toplam 5 bin 969 metrekare kamulaştırılacak alandan 1016 metrekarelik alanın kamulaştırması tamamlanmıştı. Proje alanı üzerindeki 500'e yakın hak sahibinden 101'i ile anlaşma sağlanırken, kalan 400'e yakın hak sahibi ile de görüşmeler devam ediyordu. Toplam 21 bin metrekarelik yıkım gerektiren alanın 5 bin 100 metrekaresinde yıkım işlemlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kalan yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sürecin hızlanması için ‘acele kamulaştırma' sürecine başvurmuştu.

KARARI CUMHURBAŞKANI İMZALADI

Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi projesi için Acele Kamulaştırma Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; “Bursa İli Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, Hanlar Bölgesi olarak bilinen alanda yer alan hanların meydana çıkarılması amacıyla yürütülecek, ‘Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak Gelecek Nesillere Aktarılması” temalı proje çalışmaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

“AMAÇ TİCARET ALANINA ÇEVİRMEK”

Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde faaliyet gösteren esnaf, belediyenin amacının tarihi dokuyu ortaya çıkarmak olmadığını, ticaret alanına çevirmek isteğini ileri sürdü.

BÖLGE ESNAFI RANT PROJESİ İDDİASINDA BULUNDU

Tarihî bölgedeki esnaf proje ile ilgili ciddi iddialarda bulundu. Bursa’da yerel bir internet haber sitesine konuşan bölge esnafı, “Buradaki amaç tarihi dokuyu ortaya çıkarmak değil. Burasını ticaret alanına çevirmek istiyor. Boyner AVM’den bu tarafa doğru yeraltında 4 kat gelerek, iki kat otopark, iki kat alışveriş merkezi. Üst katta da bir kat önden, iki katta arkadan kot farkından dolayı ticaret alanı yapmak istiyor. Biz itiraz edip mahkemeleri kazandıkça hep yeni yollar denediler. En sonunda Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile acil kamulaştırma kararı çıkardı. Buna da itiraz etme hakkımız var. Bunu da kazanacağız. Tek korkumuz buraları için çürük raporu almaları. O zaman yıkımı gerçekleştirebilir” açıklamasında bulundu.