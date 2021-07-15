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Erdoğan: O gece darbeciler karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri, her türlü fitne ve fesat odaklarına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. O gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik" dedi.

Güncellenme: 19:02, 15/07/2021
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Erdoğan: O gece darbeciler karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla anma töreni düzenlendi.

“TEYAKKUZ HALİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Kur’an tilavetiyle başlayan törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Türkiye’nin benzer ihanetlere uğramaması için başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri, her türlü fitne ve fesat odaklarına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz.

* Milletimizin 15 Temmuz’un ardından tam 27 gün süreyle 81 vilayetimizin tamamında 24 saat kesintisiz şekilde sürdürdüğü demokrasi nöbetlerine katılan vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

* Bu nöbetler ülkemizin istiklaline ve istikbaline göz dikenlere ‘topunuz birden gelin’ diyerek meydan okuduğumuz bir başka destan olmuştur.

* İhanet nöbetini FETÖ’nün bırakıp PKK’nın devraldığı, onun bırakıp DEAŞ’ın devreye girdiği, onların yetmediği yerde başkalarının sahne aldığı bu dönemin amacı Türkiye’ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmektir.

* Allah’ın hesabı bütün hesapların üstündeydi ve o hesabı bunlar hiç düşünmemişti. 15 Temmuz’da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye’nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür.

“ÖMER HALİSDEMİR, EROL OLÇOK, İLHAN VARANK…”

* Elbette her büyük mücadele gibi burada da kayıplarımız oldu. FETÖ’cü alçaklar tarafından şehit edilen 251 kardeşimizin her birinin hikayesi tek başına bu millete asırlarca ilham verecek ayrıntılarla doludur.

* İşte bunlardan bir tanesi de Ömer Halisdemir kardeşimizdi. Kendi yakın çalışma arkadaşlarından Erol Olçok bunlardan bir tanesiydi. Prof. Dr. İlhan Varank yine bunlardan bir tanesiydi.

* Pek çok şehidimiz oldu. Çeşitli vesilelerle bizzat tanıştığımız, görüştüğümüz kardeşlerimizden şehitlik makamına uğurladıklarımız var.

“BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEYECEKTİK”

* Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris’te veya İstanbul’da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik.

* Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimize son bir eşik var.

* Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez.

* Ne olursa olsun FETÖ’nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecek.

* Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz müsamahası da olmaz.

* Her kim FETÖ, PKK veya diğer terör örgütleriyle ilgili hak, hukuk, adalet edebiyatı yapıyorsa kafasının arkasında ülkemiz ve milletimizle ilgili karanlık bir amaç vardır.

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Yayınlanma Tarihi:18:49,