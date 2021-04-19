Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere ilanda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adayların Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren onbeş gün içerisinde üniversite Kongre ve Kültür Merkezi Ön Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

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