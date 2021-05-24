FETÖ’nün evlendirme sorumlusu: Baş başa 45 dakika…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında mahrem imamların da olduğu 71 kişi hakkında iddianame hazırladı.

FETÖ’nün Türkiye adalet personeli ülke yapılanmasının altı bölgeden oluştuğu, bu bölge yapılanmalarının altında birden fazla ili kapsayan dar bölge yapılanması, onun da altında il yapılanması bulunduğu belirtildi. Dar bölge yapılanmasının genellikle birden fazla ilden oluştuğu, şehir sorumlularının ağır ceza mahkemesi yargı alanlarına göre belirlendiği kaydedildi.

Örgütün, Adalet Bakanlığı içinde kadrolaşmak için kendi elemanlarını veya örgüte kazandırabileceklerini düşündükleri kişileri sınavdan önce ön mülakata aldığı, bu kişiler için örgüt müktesebatı ve girecekleri sınavın özelliğine göre kişisel gelişimlerini artıracak hazırlık kampları düzenlediği tespit edildi.

Bu kamplar sonunda mahrem imamlarının, mülakata girecek kişilere, mülakat adabı eğitimi verdikten sonra sınavı kazanmaları durumunda ilk maaşlarının yarısını örgüte vermeyi taahhüt ettirdiği aktarıldı. Adayların, mesleğe girmeden önce ve sonraki aşamalarda FETÖ’nün amaçları doğrultusunda yönlendirildiği kaydedildi. İddianamede, örgütün adalet teşkilatı içinde yürüttüğü izdivaç faaliyetlerine ilişkin detaylar dikkat çekti. Hakim Savcılar Kurulu içindeki evlilik faaliyetlerinin HSK kadın ve izdivaç sorumlusu Gül K. tarafından yürütüldüğü belirtildi.

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HİTABET YETENEĞİM YÜZÜNDEN EŞİM BENİM SEÇTİ

İddianamede Troodon isimli gizli tanığın, Sümeyye-Ayşe kod adlı Gül K. hakkındaki “Karı-koca HSK’daki kadınların genel durumlarıyla ilgilenirlerdi. Aynı zamanda evlendirme sorumlusudur” ifadelerine yer verildi. Tarih öğretmeni olan Gül K.’nin ifadesinden dikkat çeken çeken kısımlar şöyle:

– Eşim Mahmut K. 2012 yılının ortalarında o dönem HSYK olan HSK’da çalışan memurlara sohbet vermek isteyip istemediğini sordu. O dönem kolejde çalıştığım için yoğundum, ilk zamanlar kabul etmedim ancak daha sonra eşimin yoğun ısrarları nedeniyle haftada veya 15 günde bir olacak şekilde hafta sonları bu memurlara sohbet vermeyi kabul ettim.

– Eşimin kendi çalıştığım kolej haricinde başka şahıslara sohbet vermemi istemesinin sebebi tarih öğretmeni oluşumdan dolayı hitabet yeteneğimin olmasıydı. Eşimin o tarihlerde HSK’da çalışan memurlarla nasıl irtibat kurduğunu ve tanıştığını bilmiyorum, muhtemelen örgüt içerisinde bulunduğu için birilerinin yönlendirdiğini düşünüyorum. Zaten ilk zamanlarda eşim bana sohbet vereceğim ve sorumlu olacağım kişilerin HSK’dan olacağını söylememişti.

BENİM EVİMDE GÖRÜŞTÜLER

– Bekar olan kadın arkadaşları evlenmeleri için yine bekar olan örgüte müzahir erkek şahıslarla görüştürüp görüştüremeyeceğimi sordu. Ben de bu teklifi kabul ettim. Bana örgüte müzahir bekar kadın şahısların izdivaçları ile ilgili yardımcı olmak üzere soy isimlerini hatırlamadığım Hatice ve Gülsüm adında iki kadının yardımcı olacağını söyledi.

– Kadınlar ne tarz erkekler ile evlenmek istediklerini, köken ve fiziksel özellikler belirterek söylediler. Bunun akabinde Hatice ve Gülsüm bu kadınların istedikleri özellikte bulunan erkek şahısları benim ikametime getirdiler ve bu dört kadın şahısla ikametime getirmiş oldukları erkek şahısları görüştürdüler. Bu görüşmeler ikametimin salonunda, kadın ve erkek şahıslar baş başa kalacak şekilde yaklaşık 45 dakika boyunca yapıldı. İkametime gelen erkek şahısların kim olduklarını bilmiyorum ve bu şahısları görmedim. Bu şahısları ikametimde eşim karşılamıştı. (İHA)