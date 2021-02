Genç kızın peşine düşen psikopattan kan donduran tehditler

İstanbul Üsküdar’da yaşayan 20 yaşındaki Elvan Koç, iki yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ali Barış E.’den uyuşturucu bağımlısı olduğu gerekçesiyle ayrıldı. Ayrılmamak için genç kızın önünde kendini kesen, intihar edeceğini söyleyen Ali Barış. E. son olarak ölüm tehditlerinde bulundu.

Şikayetçi olan Elvan Koç, “Madde bağımlısı olduğunu benden gizledi. Öğrendiğimde ayrılmak istedim. Evime silahıyla gelip, eğer aşağı inmezsem yukarı çıkıp önce ailemi, sonra beni öldüreceğini ardından da kendi kafasına sıkarak intihar edeceğini söyledi” diye konuştu:

GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BİLEKLERİNİ KESTİ

– Bana tehdit mesajları atıyordu. “Seni öldüreceğim, seni sakat bırakacağım içeri girdiğimde de kafam rahat olacak çünkü sen o haldeyken kimse sana bakmayacak, çıkınca ben bakacağım” şeklinde mesajlar atıyordu. En son ayrılmak istediğimi söyleyince gözümün önünde kendini kesmeye başladı, bileklerini kesti. Her yer kan revan içinde kaldı. Eğer “Barıştım” demezsem sonra beni öldüreceğini söyledi. Şikayetçi olduktan sonra, konu haberlere yansıyınca evin önüne geldi yine. Camdan alkış yaparak “Sen şovunu yaptın ama asıl şovu ben size göstereceğim” dedi.

Elvan Koç’un yakın arkadaşı Ela Çekiç de Ali Barış E.’den tehdit mesajları aldığını söyledi. Bir güzellik merkezinde çalışan 21 yaşındaki genç kız, yüzüne kezzap atılmakla tehdit edildiğini anlattı:

“YÜZÜNE KEZZAP ATARIM”

– Elvan ile yakın arkadaşız diye onları benim ayırdığımı düşündü. “Sen evlenemedin onun da evlenmesini istemiyorsun” şeklinde mesajlar attı. Ben engelledim. Başta ciddiye almadım. Daha sonra tehdit etmeye başladı. “Sen çalıştığın yere işine güveniyorsun. Güzelliğine güveniyorsun. O güzelliğini suratına kezzap dökerek senden alırım” dedi. “12 sene ceza aldım 6 ay yatıp çıktım. Seni vurup 15 sene ceza alırım bir senede çıkarım. Senin canın 3 lira, bir mermi kadar” diye tehditlerde bulundu.

– Uzaklaştırma kararımız daha bugün çıktı ama karar çıktı diye tehlike gitmiş değil. Her an başımıza bir şey gelebilir. Karşıdaki insan uzaklaştırma kararını dikkate alacak birisi değil. Kendisi zaten bunu söylüyor. “İstediğiniz polise, istediğiniz savcıya gidin bir şey olmaz” diyor. Her gün ölen, vurulan, yakılan kadınlar var. Biz onlardan olmak istemiyoruz. (DHA)