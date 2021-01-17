Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı

Gaziantep'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı. Enkazdan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 22:23, 17/01/2021
Haberler Gündem
Göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı

Olay, akşam saatlerinde Savcılı Mahallesi’nde bulunan bir metruk binada meydana geldi. İki katlı binanın ilk katında kalan anne ve 3 çocuğu, odanın toprak zemininin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla enkaz altında kalan anne Fatma Rahmun (60) çocukları Ömer, Ahmet ve Muhammed kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Fatma Rahmunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirMetruk binada yandı: Hasar tespitinde erkek cesedi bulunduMetruk binada yandı: Hasar tespitinde erkek cesedi bulunduİlginizi ÇekebilirFırtınada çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı Fırtınada çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı
Adana anne Gaziantep Polis Sağlık Tokat