Gülistan Doku’nun annesinden yürek burkan ‘anneler günü’ açıklaması

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde ortadan kaybolan Gülistan Doku’nun, ailesinin şikayeti üzerine açılan soruşturmasında bir arpa boyu yol alınmadı. Anneler Günü’nde SÖZCÜ'ye konuşan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, “Benim gibi birçok anne ve baba kaybolan çocuklarını arıyor. Allah onlara ve bana yardım etsin. Ben sonuna kadar evladımı aramaya devam edeceğim” diye kaydetti.

“ÜZÜNTÜDEN BİR SAAT AYAKTA DURAMIYORUM”

1,5 yıldır kızının akıbetinden haber alamadığını belirten anne Bedriye Doku, şöyle konuştu:

* Hayat bize zindan oldu. Benim yedi tane çocuğum var ama hepsinden önce Gülistan'ım Anneler Günü'nü kutlardı. Ben şimdi bu günleri nasıl unutacağım? Vallahi unutamıyorum. Kafamı her yastığa koyduğumda aklıma sadece Gülistan’ımın nehirde kayboluşu geliyor. Sürekli düşünüyorum; acaba kızıma ne yaptılar, kızımı nasıl öldürüp o nehre attılar?

* Allah bu durumumuzun hakkını bırakmasın inşallah. Her kim bu acımız için gönülden hissedip bize yardımcı olmuşsa Allah ondan binlerce defa razı olsun. İnşallah bize bu acıyı yaşatanlar aynı acıyı yaşarlar. Ne diyebilirim ki? Ne oldu Gülistan’ıma? Nerede benim kızım? Üzüntüden bir saat ayaküstünde duramıyorum.

“BENİM KIZIMA NE OLDU?”

Evladını bulana kadar aramaya devam edeceğini belirten anne Doku sözlerini şöyle sürdürdü:

* Tunceli'nin her tarafı kamera. Diyorlar ki; ‘Kuş uçsa haberimiz oluyor.' Peki, nerede benim kızım? Ne oldu kızıma? Buhar olup uçsaydı derlerdi işte orada, bakın orda duman var. Bunların evlatları yok mu? Allahları yok mu bunların? Yani Allah-û Teala'dan daha büyüğü var mı ki? Zeynal'ın babası sosyal medyadan, “benim arkam kuvvetlidir, kimse bana bir şey yapamaz” diye yazdı.

* Sayın Süleyman Soylu'ya bu kişinin arkasında ‘kim vardır' diye sordum. Gülistan'ın soruşturma dosyasına bakan, savcıyla görüştük ancak hiçbir şey söylemedi. Benim gibi birçok anne ve baba kaybolan çocuklarını arıyor. Allah onlara ve bana yardım etsin. Ben sonuna kadar evladımı aramaya devam edeceğim. O masumun suçu günahı ne? Kime ne yapmış?

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