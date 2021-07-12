Güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparmış

Batuhan SERİM Habip ATAM

Taksim Sıra Selviler’de, İstanbul Clup isimli gece kulübünün çalışanlarının bir kadını saçlarından sürükleyerek dışarıya çıkardığı görüntüler infial yaratmıştı. Cadde ortasında herkesin gözü önünde saldırıya uğrayan kadınların içeri alınmamalarına sinirlendikleri ve bu nedenle güvenlik görevlilerine saldırdıkları iddia edildi.

Kadınlarla güvenlik görevlileri arasında çıkan arbedede bir güvenlik görevlisinin parmağının kadınlar tarafından ısırılarak koparıldığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisin tespitine göre, içeri alınmamasına öfkelenen ve ısrarla içeri girmek isteyen 33 yaşındaki Kazakistan uyruklu U.M., güvenlik görevlisi C.C.'nin sağ el yüzük parmağını orta kısımdan ısırmak suretiyle kopardı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen parmak yerine dikilemediğinden uzuv kaybı meydana geldi. İlçe ekiplerince gözaltına alınan U.M., tahkikat işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

“GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN PARMAĞINI ISIRARAK KOPARDI”

Gece kulübü çalışanlarının, kadınlardan birini saçlarından sürükleyerek dışarıya çıkardığı görüntülerinin SÖZCÜ’de yayınlanmasının ardından, gece kulübünün işletmecisi Serkan Keser olaya ilişkin açıklama yaptı

Gece kulübü işletmecisi Serkan Keser olaya ilişkin şunları anlattı:

* 3 tane Kazakistan asıllı bayan uyuşturucu kullanmışlar, bizim işletmemiz sadece Arapça müzik yapan bir Arap kulübü. kapıdaki Görevli arkadaşımızın bayanlara sadece Arap müşteri aldığımızı söylemesi üzerine, çantalarından kesici alet çıkararak görevli arkadaşımıza saldırıyorlar.

Onlar da (görevli personel) dışarı atmaya çalışırken bayan kendini yerden yere vuruyor. Bu sırada C.C. adlı güvenlik görevlimizin parmağını ısırarak kopartıyor.

Ben de salonun içerisindeyim o an, kalkıp kapı önüne çıktım. Görüntülerdeki yeşil tişörtlü kişi benim ve elimde telefon var. Defaten, dört kere 155'i arıyorum; ‘Burada bize saldıran bayanlar var, uyuşturucu kullanmışlar, lütfen buraya bir ekip gönderir misiniz?' diye

“ŞİDDETİ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM”

* Ben şiddeti kesinlikle kabul etmiyorum, ‘arkadaşlarım doğru yaptı' demiyorum, ben böyle bir şeye zaten karşıyım ama onların da bir canı var, onların da bir ailesi var.

Bayan kendini yerden yere vuruyor, biz koridorumuzdan çıkartmaya çalışıyoruz. Orada küfürler, bardak fırlatmalar, yerden şişe bulup şişe fırlattılar bize. Parmağı kopan güvenlik görevlimiz şu an hastanede yatıyor.

“POLİSİ BEN ÇAĞIRDIM”

* Polisi ben çağırdım. Polis geldi, bayanları götürdü, biz şikayetçi olduk. ‘Tutuklandılar' dedi polis, ‘siz gidebilirsiniz' dedi. Biz de bir şey olsa zaten polis bize idari, adli bir işlem yapardı.

“KENDİMİZİ KORUDUK”

* Ben bir aile babasıyım, kendi kız kardeşlerimi büyüttüm, kesinlikle şiddete karşıyım. Kadına şiddet uygulayanlara da hep tepki gösteririm. Biz kendimizi koruduk.

* Güvenlik arkadaşlarım tabi ki haksızlar orada ama birinin parmağı koptuktan sonra nasıl bir tepki verebilirsiniz? Biz mümkün mertebe kendi canımızı korumaya çalıştık.

* Tabi ki kimseyi dövmek ya da vurmak bizim istediğimiz bir şey değil ama bu durumda çaresiz kaldık.