HDP’nin açıklamasına iktidardan tepki

HDP’nin Twitter hesabından “Ermeni soykırımı ile yüzleşin” paylaşımı yapıldı. Paylaşıma çok sayıda tepki gelirken iktidar cephesi şu açıklamaları yaptı:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: HDP’nin açıklamasına tepki göstererek, “Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı. Yaptıklarınız herkese ve her şeye haksızlık ve saygısızlıktır. Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece Asala ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken budur.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz. Milletçe merak içindeyiz; ittifak içinde olduğunuz siyasi partiler sözde Ermeni soykırımı iftiranız sonrasında ne yapacaklar? Sizinle gizli saklı ilişkilerini devam mı ettirecekler, yoksa sizi telin edip, yollarını ayıracaklar mı? Göreceğiz.