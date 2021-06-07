Demirören Sedat Peker’in iddia ettiği gibi kredisini ödemedi mi?

Sedat Peker, Demirören’in Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyi ödemediğini söyledi.

Demirören krediyi ödedi mi? Demirören Ziraat Bankası kredisini ödediyse nasıl ödedi?

Sedat Peker iddiaları yargıya taşınabilir mi? İçişleri Bakanı bir açıklama yapacak mı?

Binlerce öğrenci Ziraat bankasına tepki olarak sosyal medyada #kykborcumuödemiyorum diyerek tepki gösterdi…

Vatandaşlar da #savcıyokmusavcı tepkisini gösteriyor…

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın konukları Sözcü Yazarı İsmail Saymaz ve İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray oldu.

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