Hızlı normalleştik! Bodrum ve İstanbul’da tedirgin eden manzaralar

Yaklaşık 1 yıldır kapalı olan gece kulüpleri ve barlar yasakların kalktığı ilk günde hızlı bir şekilde kapılarını tekrar açtı. Bodrum'da açılan eğlence mekanlarına yerli ve yabancı turistler akın etti.

Kapılarını normalde gece 23.00'da açan ve sabah saat 05.00’a kadar devam eden eğlence saati değişti. Gece kulüpleri yeni normalleşmeyle birlikte akşam 20.00'da müşteri almaya başladı. 21.00'da başlayan eğlence 00.00’a kadar sürdü.

Bodrum merkezde de yaşanan hareketlilik gözlerden kaçmadı. Restoranlar, kafeler vatandaşlar ve yabancı turistlerle doldu taştı. Bodrum çarşısına yeniden hareketlilik geldi.

İstanbul’da da restoran, kafe ve eğlence mekanları kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte doldu taştı. Mekanlarda eğlenenlerin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması tedirgin edici görüntüler oluşturdu. (DHA-İHA)