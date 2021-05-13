İfade ve düşünce özgürlüğü savaşçısı SÖZCÜ’nün gurur günü

Türk medyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Basın Konseyi 2021 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü, Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz'a takdim edildi. Ödül töreni dolayısıyla düzenlenen video konferansa katılan çok sayıda gazeteci ve siyasetçi, SÖZCÜ'nün düşünce ifade özgürlüğü mücadelesini anlattı.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu tarafından 2021 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü'ne SÖZCÜ Gazetesi'nin oy birliğiyle layık görüldüğünü belirten Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, video konfrenasta yaptığı konuşmada, “Haber alma hakkını savunan, bu uğurda çalışan kuruluşlara ya da kişilere takdim edilen bu ödül bu yıl sizlere verilmekte. Üniversiteden, büyük sanatçı Gürbüz Ekşioğlu'nun dizayn ettiği özel dizayn ödül, SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'a teslim edildi” dedi. SÖZCÜ Ailesi'ni tebrik eden Pınar Türenç, sözlerini şöyle sürdürdü:

GERÇEK GAZETECİLİK

“Sahibinden yöneticilerine, yazarından muhabirine tüm uğraş veren, gazeteciliğe büyük katkı sağlayan, gerçek haberi halka ulaştırmayı amaç edinen SÖZCÜ Gazetesi'nin bu ödülü hepinize hayırlı olsun. Gerçek gazetecilik yaptığınız için, bağımsız, özgür gazetecilik yaptığınız için de görüyoruz ki basın koridorlarında, Türkiye'de önde koşan bir medya organısınız. Bu mücadeleniz için de bir türlü lisans izni alamadığınız SÖZCÜ TV'ye izin verildiği takdirde bu başarınızın katlanacağından eminiz.”

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, ödülün SÖZCÜ'ye verilmesinin gerekçesini şöyle açıklamıştı:

AĞIR BEDELLER ÖDEDİ

“SÖZCÜ, medyanın yüzde 90'ını kontrolüne alan iktidarın baskılarına; haksız hukuksuz açılan davalarda yazar, yönetici ve muhabirlerine verilen mahkumiyet kararlarına; keyfi olarak resmi ilan ve reklam kesme cezalarına; grubun televizyonunun RTÜK tarafından iktidar partilerince atanan 6 imza ile keyfi olarak engellenmesine rağmen, bağımsız ve eleştirel yayın çizgisinden taviz vermeden haberciliğini sürdürüyor. Türkiye'de demokrasinin ve medyanın içinden geçtiği bu tarihi süreçte, kamusal bir görev olan gazetecilik ilkelerine bağlı kalan SÖZCÜ, çok ağır bedelleri ödemeyi göze alarak halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğünü tüm engellemelere rağmen, savunmaya devam ediyor.”

40 yıldır gazetecilik yapıyorum böyle sıkıntılı dönem görmedim

Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV'ye yönelik kuşatmaya dikkat çekti. SÖZCÜ'nün yazarları ve yöneticilerine açılan davada aslında gazeteciliğin yargılandığını hatırlatan Yılmaz, “Bu davada ben dahil 7 SÖZCÜ çalışanı 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldık. Dosyamız şu anda Yargıtay'da. Gazetemiz incelemeye alınmış; her gün didik didik okunuyor, ‘Oradan bir kelime buluruz da bunların üzerine nasıl gideriz' diye. Bu koşullarda gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Ben 40 yıldır bu işin içerisindeyim, böyle sıkıntılı bir dönem görmedim” dedi. Bu baskısnın bir benzerinin SÖZCÜ TV'nin lisansı konusunda devreye sokulduğunu kaydeden Metin Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

ONAYI NEDEN VERMİYORSUNUZ?

“SÖZCÜ Gazetesi, SÖZCÜ TV'yi hayata geçirmek için uydu üzerinden yayın yapan Sivas SRT'yi satın aldı. 440 gündür Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan logo değişikliği onayı bekliyoruz. Niye vermiyorsunuz? Böyle bir sistemde nasıl televizyonculuk yapacaksınız? Nasıl habercilik yapacaksınız?”

Ödül için teşekkürlerini ileten Metin Yılmaz, “Bu ödül de bizim için moral oldu, katkı oldu. Nereye dokunsan haber var ama maalesef basın baskılardan dolayı oto sansüre yöneliyor” diye konuştu.

Haberlerinizde hakkaniyet ve adalet gözetiliyor

Ödül törenine çok sayıda gazeteci, siyasetçi, bilim insanı, emekli bürokrat da katıldı. Söz alan katılımcılar, SÖZCÜ'nün haberciliğini ve cesaretini övdü. Yazarlarımız Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek, Serpil Yılmaz, İsmail Saymaz, Murat Muratoğlu ve Ercan Taner de SÖZCÜ'nün sağladığı özgürlük ortamının yaşanılan süreçte gazeteciler için ne denli önemli olduğuna dikkat çekti. İşte çevrim içi konferansta yapılan açıklamalar:

Hüsamettin Cindoruk (Eski Meclis Başkanı): Hepinizi tebrik ediyorum. SÖZCÜ, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi yaşamını sürdürmesinde önemli, belki de kendinin farkında olmadığı bir kudreti temsil ediyor. Kuvayı Milliye dönemindeki Hakimiyet-i Milliye gazetesinin görevini yapıyor.

Oktay Ekşi (Gazeteci): SÖZCÜ Gazetesi, son derece önemli bir görev üstlendi. Sorumluluğunu ve onu gereğini yerine getirdiğine kaniyim. Bir gazeteci olarak, bu koşullarda SÖZCÜ Gazetesi'ni, yaptıklarını, yazarlarının yazılarını, habercilik konusundaki çabalarını içtenlikle takdir ediyorum. Çünkü SÖZCÜ Gazetesi bizim medyamızda çok önemli bir boşluğu oldurdu.

Tufan Türenç (Gazeteci): SÖZCÜ Gazetesi'ni kutluyorum. Yapılması çok zor olan gazeteciliği, Türkiye'de yerine getiriyorlar. Maalesef Türkiye'de basının yüzde 95'i bugün sarayın emrinde. Gazete yapmıyorlar, onlara şakşakçılık yapıyorlar. SÖZCÜ benim aldığım, okuduğum tek gazete.

Prof. Dr. Muhammed Şahin (MEF Üniversitesi Rektörü): Bir eğitimci olarak, SÖZCÜ'nün bizim camiamızda çok önemli bir yeri var. Ben, her ne kadar muhalif bir görüntü verse de çok hakkaniyetli ve adaletli haberler yaptığını; köşe yazarlarının da yazılarının da çok hakkaniyetli ve adaletli olduğunu, muhalif kesimlerden duyuyorum. Hatta SÖZCÜ'de bir eğitimcinin, YÖK'ün haberi çıktığı zaman, hemen “Bak SÖZCÜ'de çıktı” diyorlar. SÖZCÜ gerçekten eğitim dünyası için de ciddi bir referans haline geldi.

Doç. Dr. Murat Önok (Basın Konseyi 2. Başkanı): Bütün baskılara rağmen üstün fedakarlık göstererek, muhtemelen sevenlerinin korku ve endişe yaşamasını da göze alarak, halkın haber alma hakkını gözeten ve basın özgürlüğüne hizmet eden SÖZCÜ Gazetesi'ni ve çalışanlarını tebrik ederim. Kendilerine, bir akademisyen olarak, Basın Konseyi üyesi olarak ama her şeyden önce bir vatandaş sıfatıyla teşekkür ederim.

Namık Tan (Emekli Büyükelçi): Ben, bugünün şartlarında basın mensuplarını, sağlık çalışanlarına benzetiyorum. Sağlık çalışanları bugünün şartlarında pandemiye karşı muazzam bir fedakarlıkla çalışıyorlar, bir savaş veriyorlar. Bence bugün yine basın mensupları da aynı sağlık çalışanları gibi aynı özveriyle, belki de daha fazlasıyla, ‘baskı pandemisine' karşı bir mücadele veriyorlar. Onlara hayranlık duyuyorum. Hepsini tebrik ediyorum.

Bu zor süreçte şehit verdik

Yazarımız Aytunç Erkin, SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonları sürecinde gazetenin ‘şehit' verdiğini söyledi. SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay'ın babası, duayen gazeteci Ertuğrul Akbay için yandaş basında düzmece deliller ve FETÖ taktikleriyle iftiralar atıldığını kaydeden Aytunç Erkin, “Belgeler, sahte yazışmalar üretildi. Son derece sağlıklı olan Ertuğrul Bey'i kaybettik. SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonunun hedefindeki tek evladı, Burak Akbay cenaze törenine bile katılamadı. SÖZCÜ bu zor süreçte şehit vermiştir. Bu zamana kadar soruşturma başlatılmadı” dedi.