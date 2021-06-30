İhale dışı bırakılan Kadıköy Belediyesi, kararı mahkemeye taşıyor

Kadıköy Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile özelleştirilen Kalamış Yat Limanı ve Yelken Kulübü arazilerinin 40 yıllık işletme hakkı için 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek ihaleye katılmak üzere yaptığı başvuru, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından reddedilmişti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın özelleştirme uygulamalarında kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağını gerekçe göstererek Kadıköy Belediyesi'nin ihaleye alınmayacağını açıkladığı öğrenildi. Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı karara tepki göstererek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kararının hukuki olmadığını tüm yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı.

İMZA KAMPANYASINA ÇAĞRI

Odabaşı, “Halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen bir projeye izin vermeyeceğim. Çevreye, kentine, toprağına duyarlı herkesi hafta içi farklı mahallelerde kuracağımız stantlarımızda dijital imza vermeye davet ediyorum. Bizim mücadelemiz elbette burada bitmeyecek. Sahilimize çökmelerine izin vermeyeceğiz çünkü Kalamış bizimle güzel” dedi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için 2011 yılında verilen özelleştirme kararı süreci devam ederken, 21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yelken Kulübünü için de özelleştirme kararı alınmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da bu karara tepki göstermiş ve “Kimse buraya ‘çökmesin' diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz” açıklamasında bulunmuştu.

Özelleştirme İdaresi, 7 Temmuz'da Kadıköy'deki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllık işletme hakkını vermek üzere özelleştirme ihalesine çıkacağını duyurmuştu. Kadıköy Belediye Meclisi’nin 7 Haziran tarihli oturumunda da ihale teknik şartnamesini almak, teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için oybirliğiyle Başkan Odabaşı'na yetki verilmiş; başru süreci başlatılmıştı. İhaleye girmek için gereken 30 milyon liralık teminat mektubunu almak üzere bir banka ile sözleşme imzalanmıştı. Marinanın mahkemelik olan imar planlarına göre yat limanının büyütülüp, otel ve yeni ticari alanlar yapılması öngörülüyor.