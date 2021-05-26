“İkizdere sözlerinizi yerine getirin”

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde binlerce ağaç kesilerek taş ocağı açılmasına yöre halkının tepkileri devam ediyor. Doğru Parti Rize İl Başkanı Eyüp Demir, ilin temel geçim kaynağı çayın istihdam yeri olan ÇAYKUR'un, Varlık Fonuna devredilerek akıbeti belirsiz bir yola sokulduğunu söyledi. Demir, SÖZCÜ'ye verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi ve ekledi:

“İkizdere İlçesi'ne ve bölgeye yatırım niyeti olan hükümete ‘İkizdere'ye söz verdiğiniz ve bugüne kadar yapmadığınız organik çay fabrikasını bir an önce yapınız' diyoruz. Söz verdiğiniz OVİT dağı kış sporları ve kayak merkezini de yapın. 2000 yılında ilçenin çifte köprü köyünde Rize il özel idaresine bağışlanan 40 bin metrekare arazinin yayla kent kurulması ve bölge turizmine kazandırılması işini yapın. Ayrıca adliye binamızı açın.”

LİMANIMIZ VAR

Rize'de uluslararası hizmet veren bir liman bulunduğunu, şu anda yüzde 18 kapasiteyle çalıştığını kaydeden Doğru Parti İl Başkanı Eyüp Demir, “Bu limandan sadece Kanada'ya bakır cevheri işi, Sibirya'dan kömür ve gübre ikmali dışında büyük çapta bir işlem yapılmıyor. Demiryolu ve yurdun değişik bölgelerine karayolu bağlantısı olmayan lojistik üs limandan öteye gidemez. Konuşulduğu gibi büyük çapta bir istihdam yaratacağı söz konusu değil” dedi.