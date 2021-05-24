LGBT’ye saldırı hazırlığında yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, LGBT'li grupların bulunduğu derneğe saldırı hazırlığında olan ve terör örgütü IŞİD bünyesinde yer aldığı değerlendirilen İzzettin Ö. saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti.

Hazırlanan iddianamede yer alan ifadesinde arkadaşından silah satın aldığını ve İstanbul'da bulunan LGBT derneğine gidip saldırı düzenleyeceğini söyleyen İzzettin Ö., saldırıyı planlamasındaki nedenin de LGBT'lilerin çizdiği bir karikatür sonucunda olduğunu söyledi.

500 TL’YE TÜFEK ALMIŞ

Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen İzzettin Ö., ifadesinde şunları söyledi:

LGBT isimli dernek tarafından peygamberimizin karikatürünün çizildiği haberini Facebook'ta gördüm. Bu haberi okuduğumda evdeydim. Haberi görünce can sıkıntısıyla dışarı çıktım. Namaz kılmak için gittiğim mescidin üstünde yer alan çay ocağına gittim. Burada Haydar A. isimli şahısla karşılaştım ve kendisinde tüfek olup olmadığını sordum. Haydar da bana kendisinde bir tane silah olduğunu ve isterse bana satabileceğini söyledi. Sonrasında Haydar bana pompalı diye tabir edilen av tüfeği getirdi. Bunun karşılığında kendisine 500 TL para verdim. Silahı aldıktan sonra kendisine İstanbul'a gideceğini ve burada LGBT derneklerine saldırı yapacağımı söyledim. (İHA)