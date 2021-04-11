İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitenin belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 24.04.2021 Cumartesi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

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