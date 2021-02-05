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İstanbul’da 56 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken başladı

Türkiye genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başlandı. D-100 karayolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Güncellenme: 16:37, 05/02/2021
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İstanbul’da 56 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken başladı

Corona virüsü ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de, Şubat ayının ilk haftasında da uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

Akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul’da saatler 16.30 göstermesine rağmen trafik yoğunluğu yüzde 74'ye çıktı. E-5 karayolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Öte yandan E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:49,