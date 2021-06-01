İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yapılan çalışmalarda bazı şüphelilere ulaştı. Yapılan araştırmalarda, terör örgütünün mahalli alanlarda sözde milis yapılanması içerisinde olan 9 şüpheli tespit edildi. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından operasyon kararı alındı.

Özel harekat ekipleri ve TEM operasyon timinin de katıldığı operasyon startı saat 23.00’de verildi. Eş zamanlı olarak 8 adrese giren ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konulduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürülürken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.