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İstanbul’da yakalanmıştı! IŞİD’in kilit ismi tutuklandı

Öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin sağ kolu ve örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli A.S.İ.M çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 19:20, 02/05/2021
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İstanbul’da yakalanmıştı! IŞİD’in kilit ismi tutuklandı

Ebubekir El-Bağdadi’nin IŞİD içinde en çok güvendiği isimler arasında gösterilen ve örgüt elebaşının Irak’tan Suriye’ye geçişinde ve Suriye’de yeraltına inerek güvenli bölgelerde gizlenmesinde kritik rol üstlendiği iddia edilen A.S.İ.M, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca sorgusu yapılan A.S.İ.M. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Afganistan uyruklu A.S.İ.M., IŞİD’e yönelik MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan’da Ataşehir’de kaldığı eve yapılan operasyonla yakalanmıştı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:19:19,