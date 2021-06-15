İstifasından vazgeçen İYİ Partili isimden çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Adnan Kenanoğlu, geçtiğimiz günlerde işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı. Yaptığı yeni açıklamayla istifa kararından vazgeçtiğini ifade eden Kenanoğlu, istifa sürecine ilişkin dikkat çeken detayları paylaştı.

“YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI SONRASI YAŞADIKLARIM…”

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Gültepe Mahallesinde bir parselde yapılan usulsüz imar değişikliğini yargıya taşıdığını ve bununla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve imar değişikliği yapılan inşaat için yürütmeyi durdurma kararı verildiğini ifade eden Kenanoğlu, şunları söyledi:

* Kayseri 2. İdare Mahkemesinde 2020/1217 Esas numarası ile görülen davada Mahkeme Yürütmenin durdurulması talebimi kabul ederek ‘yürütmenin durdurulmasına’ karar verdi. Mahkeme süreci halen devam etmektedir. Nihai bir karar verilmemiştir.

* Açmış olduğum bu dava sebebiyle Gültepe Mahallesi 8906 ada 1,2,3 nolu parsellerde yapılan imar plan değişikliğini 06.03.2019 tarihli Melikgazi Belediye Meclis kararını (91 nolu karar) 13.05.2019 tarihli Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis kararının (128 nolu karar) iptal edilmesi için yapmış olduğum başvurulara ilişkin alınan yürütmenin durdurulması neticesinde neler yaşadığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum.

“İNŞAAT İÇİN GÖSTERİLEN YEŞİL ALAN MİLLET BAHÇESİNDE GÖSTERİLMİŞ”

Gültepe'de yer alan inşaat için büyükşehire gösterilmesi gereken yeşil alanın millet bahçesinden gösterildiğini ifade eden Adnan Kenanoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Bu dava ile Büyükşehir Belediyesinin hangi işinin aksadığına değinecek olursak, yapımı devam eden Millet Bahçesinin inşaatına engel olmaktadır. Şimdi Gültepe'de ki inşaat ile Millet Bahçesinin ne alakası var sorusu akıllara gelebilir.

* Gültepe'de yer alan inşaat için Büyükşehir'e gösterilmesi gereken yeşil alan bir şeklide ayarlanarak Millet Bahçesinden gösterilmiş. Gültepe'de yer alan inşaat ile ilgili mahkeme kararı ile yürütmenin durdurulması kararı var iken Millet Bahçesinin inşaatı da haliyle durmuş oldu.

* Bu durumdan rahatsız olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazım Yücel ve Nuri Çiftçi'yi görüşme yapmaya çağırmış ve ‘bu işi temizleyin, Millet Bahçesi de sıkıntıya giriyor' demiş. Bu olayı görüşmeden çıktıktan sonra, görüşmeye gidenlerden birisi arayıp söylemiş.

“FETÖ TAKTİĞİ İLE VİDEO HAZIRLANMIŞ”

Açtığı dava nedeniyle tehdit edildiğini ve kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Adnan Kenanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Söz konusu davanın açılması ile kimlerin canı sıkıldı, kimlerin kazanacağı milyonlara engel olduğu kısmına gelince yapılan bu imar değişikliği ile bu arsalarda müsaade edilen kat yüksekliği ile fazladan 20 dairenin (4+1 yaklaşık değeri 100 Milyon TL) sahibi olan Arsa Baronu olarak da anılan Ekrem Sarar, bu dava sürecinde birçok kez bana yakın olan isimlerden ve çarşıda esnaf olmam hasebiyle birçok tanıdığım vasıtasıyla bu davadan vazgeçmem gerektiğini bana iletti.

* Yine iş yerime çanta imal ederek getiren bir arkadaşım vasıtasıyla Ekrem Sarar'a yakın olduğunu sonradan öğrendiğim bir emlakçıya davet edildim. Bu emlakçıda yaklaşık 1 saatten fazla oturarak söz konusu davayı çekmem gerektiği bana emlakçı Celaleddin Ergöz ve ortağı Mehmet Yılmaztürk tarafından söylendi. 1 saaten fazla süren görüşmede geçen konuşmalar kesilerek, kırpılarak ve birleştirilerek 16 dakikalık bir video kayıt oluşturulmuş ve benim sanki bir menfaat elde etme çabasında olduğum bir kanaat oluşturulmak istenmiş.

* Tam bir FETÖ taktiği ile hazırlanan bu videodaki kayıt izlendiği zaman uzman incelmesine dahi gerek kalmaksızın sözlerin birbirini tamamlamadığı kesilip birleştirilerek olay örgüsü olmaksızın hazırlandığını herkesin kolayca anlayabileceği şekildedir.

“İLGİLİ KİŞİLER HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Kenanoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

* Ekrem Sarar gelip bana ‘ben cumhurbaşkanından randevu almadan gidip gelebilen biriyim. Sana yazık olmasın bu işin maliyesi var SSK'sı var. Ben bu işi mahkemeden çözerim sen bilirsin’ gibi tehditkâr sözler kullanarak beni baskı altına almaya çalıştı.

* Ben de kendisine mahkeme ne karar verirse herkes saygı duysun dedim ve oradan ayrıldım bu konuşmada videoda hazırlanan kumpas videosunda yer almıyor. Bu video şu anda kamuoyuna yansımadı bilen ve izleyen 4-5 kişi var ancak ben davadan vazgeçemedikçe ve belediye meclis üyeliğinden istifa etmezsem yayınlanacak ve Ekrem Sarar amacına ulaşacaktı.

* Ben video yayınlanmadan önce basına ve kamuoyuna bu olayları anlatarak şahsıma kurulan kumpas ve iftira dolu olayların önüne geçmek istedim. İlgili şahıslar ve konu ile ilgili adı geçen herkes hakkında yargıya müracaat ederek ilgililerin cezalandırılması için Savcılığa suç duyurusunda bulunması yönünde avukatıma talimat verdim gerekli hazırlıkları yaparak müracaatını gerçekleştirecek.

“BUGÜNE KADAR NAMUSUM VE ŞEREFİMLE EVİME EKMEK GÖTÜRDÜM”

“Kişilerin arasında yaşanan menfaat çatışmasına beni alet etmek istiyorlar” diyen Kenan Adnanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

* Ben yıllardır Kayseri ilinde çarşı merkezde esnaflık yaparım. Küçük bir çanta dükkanım benim ve eşimin emekli maaşından başka hiçbir şeyim yoktur. Bu zamana kadar namusumla şerefimle evime ekmek götürdüm.

* Benim tek derdim Kayseri'de haksız bir şekilde belediye ile arası iyi olan Arsa Baronu Ekrem Sarar'ın yaptığı hukuksuzluğa karşı yargı önünde elimden geldiğince mücadele etmek. Yargılamanın sonunda ne sonuç verilir şimdiden bir şey söylenemez ama yürütmenin durdurulması benim açmış olduğum davada haklı olduğumun en büyük delili ispati niteliğindedir.