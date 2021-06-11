FETÖ’den kapatılan Samanyolu TV’nin binasının akıbeti belli oldu

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından FETÖ'ye ait olduğu için KHK ile kapatılan Samanyolu TV'nin Üsküdar Kısıklı'daki binasının durumu Üsküdar Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumlarında gündeme geldi. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik üç parsel üzerinde bulunan eski Samanyolu TV binasıyla ilgili Üsküdar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklifte, parsellerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 8 Haziran 2017 tarihli yazısı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne tahsis edildiği belirtildi.

BİNA RİSKLİ ÇIKTI, GÜÇLENDİRME İÇİN PROTOKOL İSTENDİ

Eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün rektörü olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 2 Haziran 2021 tarihli yazısı ile Üsküdar Belediyesi'ne başvurduğu aktarıldı. Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemede statik açıdan riskli olduğunun tespit edildiği bildirildi. Yapının öğrenci yurdu olarak yeniden değerlendirilmesinin önerildiği kaydedildi. Riskli yapının öğrenci yurdu olarak kullanılabilmesi için güçlendirme yapılmak üzere belediye ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında ortak işbirliği protokolü imzalanması talep edildi.

OYÇOKLUĞU İLE YETKİ VERİLDİ

Teklife ilişkin hazırlanan komisyon raporunda, eski TV binasını öğrenci yurduna dönüştürmek üzere imzalanacak protokol için Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e yetki verilmesi uygun bulundu. Karara, CHP-İYİ Parti “hayır” oyu kullandı. Karar oy çokluğu ile geçti.