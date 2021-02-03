İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstinye Üniversitesi kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alımı yapılacak.

Başvurular 02 Şubat ile 16 Şubat tarihleri arasında gerekli evraklarla birlikte İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…