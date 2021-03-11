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İtibardan tasarrufun vakti geldi

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, yoksulluğun her geçen gün arttığını belirterek, “Sanatçı Müjdat Gezen, konservatuvarının önünde her gün 300 ekmek dağıtıyor. Kısa sürede tükeniyor” dedi.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 02:57, 11/03/2021
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İtibardan tasarrufun vakti geldi

Usta sanatçı Müjdat Gezen'in kurucusu olduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin önünde kurulan masada ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtılmaya başladı. Her gün Saat 13.00'te dağıtılmaya başlanan ekmek birkaç saat içinde tükeniyor.

TAHAYYÜL ETMEK BİLE ZOR

Konuyu gündeme, SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar getirdi. KRT'de Korkusuz yazarı Gürkan Hacır'ın sunduğu ‘Şimdiki Zaman' programına katılan Dündar, “Halk Ekmek'le anlaşmışlar, ihtiyacı olan kimseye sormadan ekmeğini alıp gidiyor. Gezen'in güzel insanlığı ve halkın getirildiği fakirlik. İtibardan tasarruf etme vakti gelmedi mi” diye sordu. İYİ Partili Lütfü Türkkan da “Orta gelir grubuna sahip insanların oturduğu bir semtte böyleyse, diğer yerlerde durum nasıldır tahayyül etmek bile zor” dedi.

Pandemide zor günler geçiren vatandaşlara bir yardım eli de ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen'den geldi. Sanatçı, İstanbul'daki merkezinde her gün ücretsiz 300 ekmek dağıtıyor. Ekmekler 2 saatte tükeniyor.

İhtiyacı olup istemeye çekinenlere dağıtıyoruz

İstanbul Kadıköy'deki Müjdat Gezen Konservatuvarı'nın İdari İşler Müdürü Nihan Gezen, ekmek dağıtımı ile ilgili şöyle dedi: “Bugün ikinci gün. İnsanlar bilmiyor henüz. Ekmekler steril bir şekilde paketleniyor. Saat 13.00'te dağıtılıyor. 2 saatte tükeniyor. İhtiyacı olan, istemeye çekinen herkese ekmeği veriyoruz. Soğuklarda çorba da dağıtıyorduk.”

Yayınlanma Tarihi:05:30,