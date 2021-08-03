Kadınlar vahşi cinayete tepki gösterdi: Azra için sessiz kalmıyoruz

Eskişehir Adalet Sarayı'nda önünde açıklama yapan Eskişehir Kadın Meclisi üyesi kadınlar, Antalya'da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun tecavüz edilip vahşice öldürülmüş olarak bulunmasına tepki gösterdiler. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Eylül Sezer, "Biz yetkililerin yapmadıklarını anlatmaya, görevlerini yapmaları için mücadele etmeye devam edeceğiz. O koltuklarda oturanlar ya görevlerini yapacaklar, ya da o koltukları boşaltacaklar. İklim krizini, kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

KEMAL ATLAN

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, düzenledikleri eylemle, Antalya’da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun tecavüz edilip, 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömülmesi vahşetine tepkilerini dile getirdiler.

“AYNI GÜN 2 KAYIP KADININ ÖLÜM HABERİNİ ALDIK”

İsmet İnönü Caddesi Ulus Meydanı’nda toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyesi kadınlar, kadın cinayetlerine tepki gösterdiler. Kadınlar, ellerinde öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun fotoğrafını taşıyarak, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’, ‘Başka Azra’lar olmayacak’, ‘Anayasayı yasayı sözleşmeyi uygula’, Yangınları, afetleri, kadın cinayetlerini durdurmak mümkün’ şeklinde sloganlar attı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri adına konuşan Eylül Sezer, “Bugün geçen hafta perşembe gününden beri kayıp olan ve canice öldürüldüğü anlaşılan Azra Gülendam için burada toplandık. Azra'nın işkenceyle öldürüldüğünü öğrendik. Azra'nın kayıp ihbarı verildiğinde yetkililer ‘Telefon sinyaline ancak pazartesi günü bakabiliriz’ demişler. Azra’nin öldürüldüğü haberini aldığımız bugün, yani pazartesi günü Azra artık aramızda değil. Bugün Azra'nın öldürülmesi üzerine eylemlerimizi planlarken; Cumartesi gününden beri kayıp olan Emine Gökkız’ın, cansız bedeni bulundu. Aynı gün iki kayıp kadının ölüm haberini aldık. Kadınları koruması gerekenler nerede?” diye sordu.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKILMASINA KARAR VERENLER, AZRA’NIN ÖLDÜRÜLMESİNİN SORUMLULARIDIR”

Ormanların yandığını, kadınların öldürüldüğünü ifade eden Sezer, “Günlerdir binlerce ağaç, yüzlerce hayvan, onlarca insan yanarak can verdiler. Yangınlar hala söndürülmediği için ormanlar hala yanmaya devam ediyor. Azra'yı günlerdir bulmayanları, yangınlar büyürken havadan müdahale etmeyenleri gayet iyi biliyoruz. Devlet önlem almak, tedbir almak korumak zorundadır. Kadın cinayetleri için önlem almayanlar da; iklim krizleri için, yangınlar, seller depremler için önlem almayanlar da bunlardan sorumlu olanlardır. Sorumluları biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına karar verenler, 6284 sayılı kanunu uygulamayanlar Azra'nın öldürülmesinin sorumlularıdır. Ormanları talan edenler, arsa arsa patronlara peşkeş çekenler, yangın uçağı almak yerine lüks uçaklarla ülke ziyaretlerine gidenler yangında, selde ölen canların sorumlusudur” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ”

Azra’yı da Emine Gökkız’ı da korumanın mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Sezer şunları söyledi:

* Günlerce meydanlarda savunduğumuz İstanbul sözleşmesi ile kadın cinayetlerini önlemek mümkün.

* İstanbul Sözleşmesi’nden tam da bu yüzden vazgeçmiyoruz.

* Yangınlara biz müdahale ederken, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu biz bulmaya çalışırken, şüpheli kadın ölümlerini biz aydınlatmaya çalışırken yetkililer nerede?

* Biz doğayı, kadınları, çocukları korumaya çalışırken sorumlular görevlerini yerine getirmek için ne bekliyorlar?

* Biz yetkililerin yapmadıklarını anlatmaya, görevlerini yapmaları için mücadele etmeye devam edeceğiz. O koltuklarda oturanlar ya görevlerini yapacaklar, ya da o koltukları boşaltacaklar.

* İklim krizini, kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

* Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygulatacağız.

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