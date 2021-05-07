Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Kadir gecesi yapılabilecek ibadetler neler?

Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan Kadir Gecesi heyecanı yaşanıyor. Kur'an-ı Kreim'in indirildiği gün olarak bilinen ve ‘Bin aydan daha hayırı' gün olarak kabul edilen Kadir Gecesi tarihi Diyanet tarafından paylaşıldı. Duaların okunacağı, Kur'an-ı Kerim'in okunacağı ve namazların kılınarak tesbihlerin çekileceği bu özel gece hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan 13 Nisan’da başladı ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

KADİR GECESİ’NDE YAPILACAK İBADETLER

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya çalışmalıyız. Normal dönemlerde itikafa girilmesi de önerilir ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu Kadir Gecesi için tavsiye edilmiyor.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir gecesi namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor.

Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Kadir Gecesi kılınabilecek namazlardan biridir. Tesbih Namazı dört rekattır.

Tesbih Namazı’na şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem’in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber

Tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir; “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym

Tesbih Namazı şöyle kılınır;

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure’den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece birinci rek’at kılınmış olur.

İkinci rek’ate kalkılır.

2.Rekat

Fatiha’dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure’den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.Rekat

Sübhâneke’den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure’den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek’at kılınmış olur.

Dördüncü rek’ate kalkılır.

4.Rekat

Fatiha’dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure’den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek’atte okunan tesbih adedi 75’dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.