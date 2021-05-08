Kadir Suresi Türkçe meali ve anlamı: Kadir Gecesi’nde okunacak sure ne?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor. Her ne kadar sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kadir Gecesi buruk geçecek olsa da vatandaşlar evlerinde Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde idrak etmek istiyor. Gün boyu huzur içinde oruçlarını tutan ve Kadir Gecesi'nde evlerinde namaz kılacak, Kur'an okuyacak Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de bulunan Kadir Suresi'nin mealini merak ediyor.

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şeh

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr

AMİN…

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…

Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.