Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken müsilaj açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, son zamanlarda Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı eleştirdi.

“KENTSEL ATIKSU YÖNETMELİĞİ BUGÜNE KADAR NEDEN UYGULANMADI?”

2006 yılında çıkartılan Kentsel Atıksu Yönetmeliği’nin bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanmadığını hatırlatan Karamollaoğlu, şunları söyledi;

*Bugün denizlerimizde gördüğümüz şey; çevreyi kirletmeye ve memleketimizin doğal güzelliklerini tahrip etmeye dayalı büyüme modellerinin artık sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Büyüme modeli diyoruz da aslında büyüyor muyuz, büyümüyor muyuz? Veya lahana gibi bir büyümenin içine girdiysek biz bunu kalkınma olarak göremeyiz.

*Bazı şeyler maalesef yıllarca savsaklanıyor. Meseleler patlayınca da şaşkınlıkla sözde acil eylem planları hazırlanıyor ama bunun harekete geçmesi hemen mümkün olmuyor. Bakınız; Marmara Denizi’ndeki müsilajın en önemli nedenlerinden olan atık sularla ilgili 2006 yılında çıkartılan Kentsel Atıksu Yönetmeliği bugüne kadar uygulanmadı. Neden?

“KİM ETKİ YAPMIŞ DA 15 YIL BU YÖNETMELİK RAFA KALDIRILMIŞ?”

*Tam 15 yıl önce bir problemin farkına varılmış, bir yönetmelik hazırlanmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, deniz salyalarının kıyıya vurmasına kadar bu yönetmeliği tatbikata koymamış. Yani buna gaflet de diyemiyoruz. Çünkü farkına varmışlar. Bir problem olduğunu görmüşler.

*Bir yönetmelik hazırlamışlar. Ondan sonra da rafa kaldırmışlar. Tek bir adım bile atmamışlar. Hakikaten böyle konularda işin vahametini nasıl anlatacağız, bir türlü bilemiyoruz. Konuyu bilmiyor desek; biliyorlarmış! Hiç çalışmamışlar desek; çalışma yapmışlar, yönetmelik hazırlamışlar.

*Ama iş tatbikata gelince demek ki birileri bundan rahatsız olmuş. Çünkü çevre ile ilgilenmek, tedbir almak; hem hükümete hem de bu kirliliği yapanlara mali bir yük getirir. Bedavadan olmaz hiçbir iş. Kim etki yapmış da 15 yıl bu yönetmelik rafa kaldırılmış? Bunun hesabını soramazlarsa bu problemleri çözemezler. Bundan sonra da çözüp çözemeyecekleri belli değil!

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