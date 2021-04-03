Kaymakam Kurt’un ölümünde ‘Rabia Naz’ detayı

Dün akşam saatlerinde Didim ilçesinde özel otomobilinin içinde başından aldığı ateşli silah yarası sonucu hayatını kaybetmiş vaziyette bulunan, ilk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülen Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un ölüm nedeni araştırılırken, sosyal medyada yapılan yorumlar gözleri daha önce görev yaptığı Giresun'un Eynesil ilçesine çevirdi.

Kurt’un ölümünün Eynesil'de 12 Nisan 2018 tarihinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın evinin önünde yaralı bulunması, kaldırıldığı hastanede ölmesiyle ilişkilendirilen yorumlarda “Allah'ın adaleti hiç şaşmaz” yorumları yapıldı.

RABİA NAZ'IN BABASI PAYLAŞTI

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, sosyal medyada “Rabia Naz'ımızın acımasızca canına kıyıldığı 12.04.2018 günü Eynesil İlçe Mülki Amiri Kaymakam Yılmaz Kurt intihar etmiş” paylaşımı yaptı. Bir takipçisinin “Başka bir şey var gibi” yorumuna, “Bende Anlayamadım Kaymakam neden intihar etsin. Cinayetse eğer şüpheli gibi. Neden? Kaymakamların koruması olur genelde. Ailesinden uzakta olduğu, ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmasında cep telefonu sinyalinden yeri tespit edilmiş” yanıtını verdi.

YA VİCDAN YAPTI, YA DA SUSTURULDU”

Kurt'un ölümü Rabia Naz olayı ile ilişkilendirenler, “Allahın Adaleti hiç şaşmaz”, “Adalet geç de olsa tecelli eder. İlahi adalet ise muhakkak tecelli eder. Sadece zaman ve sabır meselesi, Fazla diyecek bir şey yok”, “Mazlumun ahı indirir şahı” yorumları yaparken, bazılarının ise “Çok ilginç. Ya vicdan yaptı, ya da susturuldu”, “Keşke Rabia Naz cinayeti konusunda bildiklerini anlatsaydı. Eminim bildiği şeyler vardır” ifadelerini kullandı.

RABİA NAZ OLAYI NEDİR?

Eynesil İmam Hatip Lisesi öğrencisi 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yapılan soruşturmalarda kaza ve intihar olasılıkları üzerinde durulurken, ailesi ise kızlarının cinayete kurban gittiğini ve cinayetin örtbas edildiğini ileri sürmüştü. Kamuoyunun dikkatlerinin çekilmesi için Eynesil ilçe merkezinde büyük bir kalabalıkla miting düzenlemiş, Rabia Naz Vatan’ın ölümü sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı. Ölümün nasıl gerçekleştiği, İçişleri Bakanlığı müfettişleri, savcılık, emniyet, adli tıp ve TBMM tarafından ayrı ayrı araştırılmış olmasına rağmen ölüm sebebi halen tartışma konusu olmaya devam ediyor.