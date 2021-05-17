KHK mağduru öğretmen öldükten sonra göreve iade edildi

Mersin’de 7 Şubat 2017'de KHK ile görevinden ihraç edildikten sonra yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak hayatını kaybeden 28 yıllık tarih öğretmeni 57 yaşındaki Salman Taş, öldükten 2 yıl sonra göreve iade edildi. Öğretmenin eşi Sultan Taş ve Eğitim Sen şaşkınlık yaratan atamaya tepki gösterdi.

Tarih öğretmeni Salman Taş Edirne, Bingöl, Tarsus'taki görev sürelerinden sonra merkez Toroslar ilçesi Cemile Hamdi Ongun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapıyordu. Salman öğretmen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 7 Şubat 2017'de iltisak gibi nedenlerle 28 yıllık görevinden ihraç edildi. Her KHK’lı gibi ekonomik ve psikolojik sorunlar yaşayan Taş, ihraç edildikten 1 yıl sonra kanser hastalığına yakalandı. Bu hastalık nedeniyle 1 yıl tedavi gören Taş, geride biri Tıp Fakültesi’ni yeni kazanmış, diğeri de Eczacılık Fakültesi’nden yeni mezun olmuş 2 evlat ve gözü yaşlı bir eş bırakarak 28 Nisan 2019'da hayatını kaybetti.

2 YIL GEÇTİKTEN SONRA GÖREVE İADE EDİLDİ

İhraç edildikten sonra geri dönüş için Olağan Üstü Hal (OHAL) Komisyonuna itiraz eden Taş'ın dilekçesi ölümünün üzerinden ancak 2 yıl sonra cevap buldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden eşi Sultan Taş'ı arayan görevliler göreve iadenin gerçekleştiğini bildirdi.

ACILI EŞİ: YAŞADIĞIMIZ ACILAR BİZE KALDI

Salman Taş’ın ev hanımı 55 yaşındaki Sultan Taş, eşinin ölümünden sonra göreve iade edilmesinin haksız ihraç edildiğinin teyidi olduğunu söyledi. İhraç sonrası yaşadıkları acının kendilerine kaldığını anlatan acılı eş Sultan Taş, “Biz bu acıyı yaşayacak bir şey hak etmedik. Hakkımızın kanun çerçevesinde takipçisi olacağız. Hayatını kaybeden eşimi ve çocuklarımın babasının hatırasını yaşatacağız” dedi.

SÜMBÜL: HAKSIZ VE HUKUKSUZ YERE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Salman Taş'ın yakın arkadaşı olan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül ise arkadaşının vefat ettikten 2 yıl sonra göreve iade edilmesi ile buruk ve acı bir an yaşadıklarını söyledi. Salman arkadaşlarının gözleri açık gittiğini anlatan Sümbül, şöyle devam etti:

“Arkadaşımız görevini çok çok seven görevine bağlı, öğrencileri ve her görüşten tüm meslektaşları tarafından çok sevilen bir insandı. Haksız hukuksuz yere ihraç edilmişti. Öldükten sonra geri dönüşü bunun göstergesi. Diğer arkadaşlarımız içinde durum böyle.

Uyduruk gerekçelerle ihraç ediyorlar. Hem Salman arkadaşımız hem bizler hakkımızda yürütülen savcılık soruşturmalarından takipsizlik kararları da aldık. Yine Barış Akademisyeni arkadaşlarımız berat kararları aldı. Buna rağmen bu kadar süre bize bu acıyı yaşattılar. Bunun üzerinden de sanki hiçbir şey yokmuş gibi özür diler gibi kahırdan hayatını kaybeden bir arkadaşımızı görevine iade ediyorlar. Buna sevinelim mi üzülelim mi zor.”

“ACILARI UNUTMAYACAĞIZ”

Yaşadıkları acıları unutmayacaklarını belirten Sümbül şunları söyledi: “Hem Salman arkadaşımız hem de Mersin'de ihraç edilen diğer arkadaşlarımız için açılan hiçbir dava yok. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmalardan da hepsi takipsizlik aldı. Hakkımızda açılan bir dava olup olmadığını öğrenmek için kendi kendimizi ihbar etmiştik. Bize haksız hukuksuz bir şekilde reva görülen bu zulmü de bu süreçte yitirdiğimiz arkadaşlarımızı da unutmayacağız. Son arkadaşımız dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”