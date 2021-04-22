Kıbrıs’a 100 bin aşı hibe

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, sağlık alanında hibe yapılmasına dair mutabakat zaptı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mutabakat zaptında, “Türk tarafı aşağıdaki malzemeleri KKTC’ye hibe edecektir: 100 bin doz Covid19 aşısı” ifadesi yer aldı.

Metinde, “İşbu hibe Türk tarafından KKTC tarafına yönelik bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilmektedir” denildi.

Ayrıca şu tespitler yapıldı:

“Hibe edilen tıbbi malzeme teslimatın ardından KKTC tarafına ait olacak ve KKTC tarafından sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacaktır. Söz konusu tıbbi malzeme taraflar arasında bilahare belirlenecek usul ile teslim edilecektir.”

Aşıların karar yayımlanmadan önce KKTC’ye gönderildiği medyaya yansımıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan mutabakat zaptının imza bölümündeki tarihin “… Mart 2021” şeklinde boş bırakılması dikkat çekti.

LİBYA VE BOSNA HERSEK’E 180 BİN AŞI HİBE EDİLMİŞTİ

Türkiye bugüne kadar, Libya’ya 150 bin, Bosna Hersek’e 30 bin aşı hibe ettiğini açıklamıştı.

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