Kılıçdaroğlu uyardı: Ne kadar tahrik ederlerse etsinler, sakın ola ki…

Bir dizi açılış ve programa katılmak üzere İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) 35. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nda bir konuşma yaptı. İş insanlarının ekonomiden seçim güvenliğine birçok konuda sorularını yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu.

Latif SANSÜR

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Egeli iş insanlarından gelen soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, ESİAD üyelerinin kendisine yönelttiği, iktidarın seçime gidip gitmeyeceği, partisinin Kürt sorununu nasıl çözeceği, parlak olmayan ekonominin nasıl düzeltileceği, uluslararası anlaşmalarla yapılan yatırımlarla ilgili sorulara yanıt verdi.

İktidarın seçim atmosferini kendi lehine çevirmek için bazı girişimlerde bulunduğunu belirterek, herkesi sağduyulu davranmaya davet etti.

“SAĞDUYU VE SÜKUNETE DAVET EDİYORUM”

İktidarın seçime gidip gitmeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bu iktidar seçime gider, niye gitmesin? Bizim görevimiz seçim sandığına sahip çıkmak.

* Burada tek sıkıntımız var. İktidar seçim atmosferini kendi lehine döndürmek için terör, terör bağlantılı bazı olaylar gibi Türkiye yeniden farklı bir süreç içine sokulmak istenebilir.

* Bu konuda tüm partilileri, milletvekillerini sağduyu ve sükunete davet ediyorum. Sakın ola ki, olayları (çare) sokakta, yürüyüşlerde değil. Hep beraber bekleyeceğiz.

* Sandık gelecek o zaman demokratik ölçüler içinde davranıp oyumuzu kullanacağız. Ne kadar tahrik ederlerse etsinler tahriklere kapılmayın diye uyarıyorum.

“KÜRT SORUNUNDA KIRMIZI ÇİZGİMİZ VATANIMIZ VE BAYRAĞIMIZ”

Kürt sorunu çözülmeden ekonomik sorunların çözülüp çözülmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren CHP lideri, Kürt sorununu akılcı politikalarla çözmenin mümkün olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu,”Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Her sorun çözülür, çözülmeyecek sorun yoktur. Ama altını çizeyim, terör ile teröristlerle bir araya gelmemek lazım. Biz bu konuda çok duyarlıyız. Bu nedenle bu sorunun çözüm adresi İmralı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Mecliste çözülür bu sorun. İlk düğmeyi yanlış iliklediler bu nedenle çözülmedi. Oturur mecliste her partiden eşit milletvekili olur, bu konuda kitap yazan, görüş ifade eden, makale yazan her partiden saygın milletvekili var. Oturulur konuşulur. Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü, bayrak ve vatan konusunda sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri var. İki kırmızı çizgimiz vatanımız ve bayrağımız, başka hiçbir sorun yok” diyerek Kürt sorununu çözümü için geçmişte hazırladıkları 22 soru 22 cevap içeren broşürü hatırlattı.

“EKONOMİYİ DÜZELTİRİZ, TEMEL SORUN İŞSİZLİK”

Ekonomide tablonun pek parlak olmadığını, bu tabloyu nasıl düzeltecekleri yönündeki bir soruya ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

* Ekonomide altı ayda topluma nefes aldırırız. Bir, bir buçuk yıl içinde ekonomide düzelme başlar.

* Demokratik adımları atarak mevcut sistemi devam ettirir, can ve mal güvenliği sağlanır, vatandaşlar içinde kutuplaşma, medya arasındaki kutuplaşmayı tamamen ortadan kaldırırsanız Türkiye'ye çok kişi yatırım yapmaya gelir.

* Bizim vatandaşlarımız var yurt dışında yatırım yapan, onlar kendi ülkelerine gelip yatırım yapar.

* Burada hükümet tarafından cezalandırılmışlar ama dünyanın her yerinden yatırım yapıyorlar. Burada temel sorunumuz şu, işsizliği kısa sürede çözemeyiz.

*Halka doğruları söylemek zorundayız, Türkiye zengin bir ülke, kaynağı var. Tüm mesele kaynağın nerede kullanacağınıza bağlı.

* Eğer siz enerjinin kaynağını indirmiyor, 12 sente çıkarıyorsanız sanayiciyi cezalandırıyorsunuz demektir.

* Paris iklim anlaşmasını imzalayacağız. İş insanlarımızın AB'ye ihracat yaparken ek vergi ödemelerini istemeyiz. Bununla ilgili sağlıklı bir süreci yöneteceğiz.

* İhracatçının önünü açarsanız, düşündüğünüzden fazla ihracat yapmanız mümkündür. Yeter ki bir güven iklimi olsun.