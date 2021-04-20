Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ülke gündemindeki başlıkları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

KİBİRLE DEVLET YÖNETİLMEZ

– Salgın başladığı tarihten bu yana, olayı politik malzeme yapmamaya özen gösterdik. Hataları, yanlışları ve nelerin yapılması gerektiğini söyledik. Sorun hepimizin sorunu… Hepimize düşen sorumlulukları yerine getirmek durumundayız.

– Vatandaşımız sorumluluğunu yerine getirdi. Saray’da oturanlar salgında üzerine düşeni yapmadı. Kibirle devlet yönetilmez. Devleti yönetenlerin mütevazı olması gerekir. Devleti yönetenlerin sorunu nasıl çözeriz diye düşünmesi gerekir. Bunlar yapmadılar.

SARAY VE BESLEMELERİ FEDAKARLIK YAPMADI

– Herkes fedakârlık yaptı. Kahveci, taksici, çiçekçi, emekli herkes fedakârlık yaptı. Bu insanların çoluk çocuğu var. Bunlar ne yapacak diye sorduk. Biz fedakarlığı tüm toplum yapsın dedik. Ama Saray yapmadı! Saray ve beslemeleri fedakârlık yapmadı. Esnafa, çiftçiye, taksiciye ne verildi, 1000’er lira, üç ay… “İsraftan vazgeçin” dedik. Bir de gidip 52 milyon TL’ye üç tane daha Mercedes daha alıyor. Var olan neyinize yetmiyor sizin?

PROJELERİN TAMAMINI KAMULAŞTIRACAĞIZ

– Dolar garantisiyle yol, köprü yapanlar hangi fedakarlığı yaptılar? Bu soruyu AK Partili vatandaşlarıma soruyorum. Siz maske takmadınız yine ceza geldi. Bu beyler ne yaptı? Milyarları aldılar, hangi fedakarlığı yaptılar? Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş bu kamu-özel işbirliği projelerinin tamamını kamulaştıracağız. Bu memleket bu kadar sahipsiz mi? Al paranı kardeşim diyeceğiz.

KONGRELERİ YAPANLARIN VEBALİ YOK MU?

– Dün Covid-19 dolayısıyla 341 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sorumlusu kim? Bu soruyu yine geçen seçimlerde AK Parti’ye MHP’ye oy veren kardeşlerime soruyorum. Bir günde 341 kişi hayatını kaybetti, bu resmi rakam. O kongreleri yapanların vebali yok mu? Yoğun bakımlarda yer yok. Torpiliniz varsa yer bulabiliyorsunuz. Ülkeyi bu hale getirenin sorumluluğu yok mu? Hâlâ onun partisine oy vermeye devam edecek misiniz? İsraf merkezi oldular.

İKTİDAR RANTİYE SINIFINA ÇALIŞIYOR

– Bankalarda 1 milyon TL’den çok parası olan kişi sayısı 283 bin. Bunların mevduat hesaplarındaki vergiyi sıfırladılar. Ama KÇÖ’den faydalanan 1 milyon 300 bin kişi için ödeneği kaldırdılar. Bunlar rantiye için çalışıyor, iktidar rantiye sınıfına çalışıyor.