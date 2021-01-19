Kod 29’la kovulan işçiler fabrikaya yürüdü

Çorum Organize Sanayi bölgesinde bulunan Ekmekçioğulları Metal'de işçilerin tamamı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olduktan sonra Çalışma Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucu yetki belgesi verildi. Ancak bu hakkı tanımayan işletme yetkilileri 90 işçiyi kod 29’u gerekçe göstererek işten attı.

Fabrika önünde 43 gündür eylem yapan işçiler Kadeş Meydanında toplanarak yürüyüş yaptı. İşçilere DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş destek verdi.

İşten çıkarılan 90 işçiye destek vermek Kadeş Meydanında toplanan işçiler ile sendika üyeleri sloganlar atarak soğuk havada 17 kilometre yürüyerek fabrikaya ulaştı. Burada açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, haksız bir şekilde işten atılan Ekmekçioğulları işçileriyle birlikte sonuna kadar bedeli ne olursa olsun birlikte mücadele edeceklerini söyledi.

Arzu Çerkezoğlu, “Sendikalı olmak, işine, emeğine sahip çıkmak bu dünya üzerindeki en onurlu şeydir. Ekmekçioğulları Metal A.Ş. işçileri Anayasal haklarını kullanarak Sendikamızda örgütlendiler. Sendikamızın işyerinde toplu sözleşme yapma çoğunluğunu kazanması sonrası sendikamıza üye olan 90 işçi işten çıkarıldı. Korona virüs salgını nedeniyle işten çıkarmalar yasak olduğu için işverenler, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2. maddesini kod 29'u gerekçe göstererek çalışanlarını işten çıkarabiliyor. Açıkça işçileri açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiler” diye konuştu.

KOD 29 NEDİR?

SGK işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu, “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelmektedir. İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir. İşten ayrılış nedeni 29 olarak bildirilen işçi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik maaşına hak kazanamamakta ayrıca işvereninden de tazminat talep edemeyeceği gibi işçinin hizmet dökümünde sürekli görünmektedir.