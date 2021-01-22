Kumar baskınında kaçacak yer aradılar

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polisin bir kıraathaneye düzenlediği kumar operasyonunda, içerideki 16 kişiye corona virüsü tedbirlerine uymadıkları için 50 bin 400 lira ceza kesildi. Bazı kişilerin polisten kaçmak için masaların altına ve tuvalete kaçtıkları görüldü

İŞ YERİNİN RUHSAT VE VERGİ LEVHASININ OLMADIĞI DA TESPİT EDİLDİ

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece yarısı Barbaros Mahallesi’ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Kıraathaneye baskın yapan ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir vasıtasıyla kapıyı açıp iş yerine girdi. İçerideki kişilerden bazıları polisi fark edip masaların altına ya da tuvalete saklandı.

İçeride bulunan 15 kişiyle iş yeri sahibi Y.K.’ye, corona virüsü tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları için 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Ruhsat ve vergi levhasının olmadığı tespit edilen iş yeri sahibine ayrıca ‘kumar oynatmak’ suçundan adli işlem uygulandı.