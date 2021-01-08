Kumar oynamak için kahvehanenin duvarında delik açmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 16 kahvehanede kumar oynandığını tespit edip, baskın yaptı.

Baskında kumar oynadığı belirlenen 123 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 421 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca kumarda kullanıldığı belirlenen 5 bin 570 TL para ele geçirilirken, 17 kişiye de kumar oynatmaktan adli işlem uygulandı.

Baskınlarda kumar oynandığı için daha önce mühürlenen Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki kahvehanenin ise duvarında delik açıldığı belirlendi. Kahvehane sahibine mühür kırmaktan işlem yapıldı. (DHA)