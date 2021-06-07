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Kurban bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

Yardımlaşma ve paylaşım bayramı olan Kurban Bayramı, İslam dinindeki iki bayramdan biri. Kurban Bayramı’nın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ise son zamanlarda en fazla merak edilen konulardan. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvim ile belli oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:15, 07/06/2021
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Kurban bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı, pandemi sebebiyle evlerde geçmişti. Kurban Bayramı için henüz bir kısıtlama kararı açıklanmadı. Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz’da idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz’da idrak edilecek. Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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