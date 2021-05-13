Mansur Yavaş 2 yılda rekor kırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ‘iyilikte ikinci dalgayı başlatıyoruz' sözleriyle Ramazan ayı öncesinde başlattığı “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasına hayırseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sadece Ankara değil Türkiye'nin tek yürek olduğu kampanya ülke sınırlarını aştı ve toplam bağış tutarı 41 günde 25 milyon TL’yi geçti.

Geçen yıl Ramazan ayı ile Kurban Bayramı arasında düzenlenen kampanyaya gelen yaklaşık 40 milyon TL'lik destek tutarı ile dayanışma hareketinin iki yılda toplam tutarı 65 milyon TL'yi aştı.

235 BİN KİŞİYE SAHUR VE İFTAR YEMEĞİ ULAŞTIRILDI

Ramazan ayı boyunca ‘İftar Ver' uygulamasıyla BELPA Mutfağı tarafından hazırlanan sahur ve iftar paketleri, 25 TL karşılığında 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere, dar gelirli ailelere ve salgın sebebiyle gelirinden mahrum kalan esnaf gruplarına ulaştırıldı.

Ramazan ayının sona ermesiyle ‘İftar ver' uygulaması da sona erdi. Hayırsever vatandaşların yaptığı bağışlarla 235 bin 692 kişiye sahur ve iftar yemeği ulaştırılırken, destek tutarı da 12 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 5 milyon 892 bin 400 TL oldu.

6 MİLYON TEK YÜREK KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

“6 Milyon Tek Yürek” kampanyası devam ederken, hayırseverler ‘ankaratekyurek.com' adresi üzerinden ‘Su Ver', ‘Bilet Ver', ‘El Ver' ve ‘Afiyet Ver' uygulamalarından istediğini seçerek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam edebilecek.

Kampanya kapsamında 41 günde (13 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla);

-Su Ver ile 72 bin 977 adet su faturası ödenerek, 3 milyon 404 bin 424 TL,

-Bilet Ver ile 3 bin 66 adet ANKARAKART'a yükleme yapılırken, 188 bin 288 TL,

-El Ver ile 27 bin 23 nakit yardım adedine ulaşılırken, 7 milyon 624 bin 775 TL,

-Afiyet Ver ile 41 bin 742 yardım kolisi siparişi alınırken, 8 milyon 161 bin 800 TL,

-İftar Ver ile 235 bin 692 sipariş verilirken, 5 milyon 892 bin 400 TL destek sağlandı.

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