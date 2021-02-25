Mansur Yavaş’tan Türkiye’de bir ilk

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent ulaşımında bir ilke daha imza atarak Türkiye'nin dizelden dönüştürülmüş ilk yüzde 100 elektrikli otobüs üretimini gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği'nin 2025 yılında şehir içi dizel toplu taşımayı kaldırma kararının ardından harekete geçen Yavaş, belediye iştiraki BELKA A.Ş. tarafından üretilen “Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü”nü kamuoyuna tanıttı.

Kullanım süresi dolmuş toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürerek ekonomiye kazandıracak proje, Avrupa standartlarındaki testleri de başarıyla geçti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: ÇEVRECİ OTOBÜS BAŞKENT SOKAKLARINDA DOLAŞACAK

Yavaş, hava kirliliğinin de önüne geçecek elektrikli otobüs ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

* Eski bir otobüsün tamamen elektrikli hale gelmesinin dönüşümünü sağladık. Eski otobüsler hem hava kirliliği hem yakıt tüketimi açısından Ankara için son derece sakıncalıydı.

* Çünkü Ankara'da çok araç kullanılması ve diğer sebeplerden dolayı zaman zaman hava kirliliği yaşanıyor. Şu anda testler Avrupa standartlarına göre tamamlandı.

* Sanayi Bakanlığı'na müracaat ederek onayı aldıktan sonra artık seri üretmenin çaresine bakacağız. Bundan sonra Ankara'nın sokaklarında elektrikli otobüsleri inşallah göreceğiz. Belli bir zamana bağlı ama en azından kendi teknolojimizle bunun yapılabileceğini göstermiş olduk.

* Ayrıca yurt dışından gelen bütün parçaların da ülkemizde üretilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Üniversiteler ve iş dünyasıyla görüşmek suretiyle kapasiteyi daha da artırarak, inşallah bir an evvel elektrikli dönüşümün sağlanmasını istiyoruz.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ OTOBÜS

Mevcut sistemin yenilenmesi ile en az 15 yıl daha kulanım ömrünün uzatıldığını belirten BELKA A.Ş. Genel Müdürü Dursun Çiçek de şu bilgileri paylaştı:

* Bu çalışma, 10-15 yıl kullanım süresi dolmuş, ağır bakım süreçleri başlamış toplu taşıma araçları ve özel sektörün elindeki benzer toplu taşıma ve her segment servis araçlarına da kolayca uygulanabilecek.

* Türkiye'de ilk defa 16 yaşında eski bir otobüsü yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürmeyi başardık. Avrupa standartlarındaki tüm testleri başarı ile geçti. Ülkemiz ve Ankara için çok önemli bir gelişme. İnşallah bunun devamı gelecek.

* Yol testlerinde otobüsümüz ile 300 km menzilli ideal koşullarda ise 400 km'yi de bulduk. 3 saatte tam şarj oluyor. Bu şarj bir günden daha fazla yetebiliyor.

* Otobüsümüzün kabaca maliyeti yerli bir otobüsün 3'te 1 fiyatına denk geliyor. Yakıt olarak aynı segment aynı yaştaki dizel otobüse göre 5'te 1 yakıt maliyeti var.

* Belediyemizin çalışanları ve imkanları ile bu dönüşümleri sağladık. Bundan sonraki amacımız da yerli firmalarımız ve üniversitelerimizle iş birliği yaparak yurt dışından ithal edilen bir takım kalemleri ve yazılımları yerlileştirmek. Önümüzdeki haftalarda başkanımız yeni yatırımları da değerlendirecek.

DİZEL OTOBÜSLERE GÖRE DAHA EKONOMİK

Sıfır elektrikli otobüs maliyetinin 3'te 1 maliyetine yüzde 100 elektrikli otobüs dönüştürülürken, dizel otobüsün elektrikli otobüse dönüşümünde sadece yakıt farkı ise 3,5 yılda kendini amorti etme özelliğine sahip.

Dönüşüm işleminden sonra kullanım ömürleri 15 yıl uzayan ve yüzde 80'e yakın yakıt tasarrufu sağlayan otobüsler, gece şarjıyla birlikte 3-4 saatlik şarjla yaklaşık 300 ila 400 kilometre yol yapabiliyor.

BELKA Atölyesinde çıkartılan dizel motor, şanzıman ve yakıt deposu gibi ana sistemlerle otobüs yaklaşık bin kilogram üzerinde hafifletilerek yük dağılımı daha dengeli hale getirildi.

Testler sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKA Atölyesi, yüzde 100 elektrikli dönüşüm tadilat yetkisi almış ilk şirket olacak.