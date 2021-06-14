Marmaris’te tartışma yaratan helikopter

Marmaris sahillerinderen dün sosyal medyaya yansıyan bir görüntü tepkilere yol açtı. Görüntüye göre, Kumlubük plajına inen helikopten “hatırı sayılı” yolcular indirildi.

Duruma sosyal medyadan tepki gösterenler arasında havacılık programları ile tanınan İBB Meclisi’nin İYİ Parti’li üyesi Ali Kıdık da vardı.

Kıdık, acil durum olmadığı sürece plaja helikopter indirilmesinin yasak olduğunu, bu hizmet için otellerin helikopter pistlerinin olması gerektiğini hatırlattı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü (SHGM) göreve çağırdı.

Görüntü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, SHGM’nin olayla ilgili inceleme başlattığı haberi geldi. Turunç Mahallesi'nde eski Başbakan Tansu Çiller'in de zaman zaman tatil yaptığı Kumlubük kesiminde vatandaş kamerasına yansıyan görüntü tartışma yarattı.

BİZE DEĞİL TEKNEYE GELDİ



Sosyal medyada çıkan görüntülerin bir göz yanılgısı olduğunu savunan butik otel sahibi Dursun Demirtaş ise SÖZCÜ'ye açıklama yaptı.

Otellerin küçük bir butik otel olduğunu ve gelen kişileri de zaten helikopterin önünde görülen görevlinin karşılayarak tekneye götürdüğünü belirten Dursun Demirtaş, “Bizim bölge kara ve deniz yolu ile ulaşıma biraz uzak. Bu nedenle bazı hatırlı misafirler genelde helikopter ile gelir. Boş bir alana indirilir. Buraya eski dönemlerde çok sayıda bakanlar, işadamları ve milletvekilleri bile indirildi. Şimdi de sahili boş gören pilot inmekte sakınca görmemiş. Hatta misafirler indikten sonra tekneye giderken sahilde bulunan iki kişiden rahatsızlık verdilerse diye özür dilemişler. Zaten günlerden Pazar ve sokağa çıkma yasağı var. O nedenle sahil boş” dedi.

HELİKOPTERİ 2 SENE ÖNCE SATTIK



Öte yandan yine bazı medya organları ile sosyal medyada helikopterin Ceydan Saydanlı'nın şirketi Bereket Enerji adına kayıtlı olduğunun yazılmasının ardından bir açıklama da Bereket Enerji'den geldi.

Şirketin Sosyal Medya Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Helikopter 2 sene önce VAV Teknoloji Bilişim Sanayi Ve Ticaret AŞ’ye satıldı. Hâlâ o şirketin kayıtlarında olup olmadığı bilinmiyor.