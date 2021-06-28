Meral Akşener’den Sedat Peker açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'daki esnaf ziyaretlerine Menteşe ilçesinin ardından Marmaris'te devam etti.

Esnafın sorunlarını dinledikten sonra caddede halka seslenen Akşener, şöyle konuştu:

* Marmaris deyince ekonominin, problemin bulunmadığı, bir tarafıyla tarımın, bir tarafıyla ticaretin, bir tarafıyla turizmin kalkındırmış olduğu bir ilçemiz akla gelir. Ama ‘Çocuğum aç' diyen kadına rastladım. O kadar içim yandı ki bugün burada.

* Kulağıma eğilip, ‘Akşama evde yemek yok açız' diyen hanımefendiler vardı bugün bu caddede. ‘4 müşteri geldi' diyen pahalı bir kiracının sözleriyle karşılaştım. Esnafımızın derdinin dinlenilmediğini, esnafımızın durumunun doğru dürüst fark edilmediğini gördüm.

* Marmaris'e gelip ağalar Okluk Koyu'nda kalmak yerine şu caddeyi gezerek öğrenmeliler. Marmaris'in esnafı böyleyse diğer şehirlerinin ilçelerinin esnafı ne haldedir siz düşünün.

“HAKİMİN VESAYET ALTINDA OLDUĞU ÜLKEDE HUKUK VESAYET ALTINDADIR”

Konuşmasının devamında Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın sözlerine değinen Akşener, “Hakimin vesayet altında olduğu bir ülkede hukuk vesayet altındadır. Adalet attaya gitmiş demektir. Sandığınızdan çok daha vahim bir durumumuz var. Hem siz fakirleşiyorsunuz, siz yoksullaşıyorsunuz, hem birileri zenginleşiyor” ifadelerini kullandı.

SEDAT PEKER VE PARAMOUNT OTEL AÇIKLAMASI

Akşener, Paramount Otel ile ilgili iddialara da değindiği konuşmasında şunları söyledi:

* Sedat Peker'in açıklamalarını izlediniz, hep birlikte izledik. Birçok şey söylüyor. Ama o Paramount Oteli'nin sahibinin kızını dinlediniz mi? Bu ülkede şantajlar olmuştur, paralara çökmeler olmuştur ama Osmanlı'nın en kötü zamanından beri tapu delinmemiştir.

* Görülüyor ki bu dönemde tapu delinmiş tapu! Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Büyük oteller şekliyle bakmayın işe. Bu dükkanın sahibi sizseniz, tapu sizin üstünüze ise, bir hakim ayarlanırsa o tapu sizden gider. Anlamı budur.

* Tapunun delinmesi demek, can güvenliğinin zaten ortadan kalkması demektir. Tahminimizden daha kötü bir durumdayız. Bu kötü durumun sebebi kendinizi patron hissetmemeniz.

* Siyasetçilere sizi konuşmayan, derdinizi konuşmayan, derdinize dair çözümünü söylemeyen, çözüm üzerinden siyaset yapmayan siyasetçilere dirsek göstereceksiniz. Benim geldiğim gibi buraya herkes gelecek. Patron sizsiniz.

* Bunları görmedikçe, bunlara bakmadıkça yarın her birimizin aynı dertle karşı karşıya olduğunuzu unutmayın.

* Bu tapunun yarın elinde kalıp kalmayacağından haberin olmayacak. Bir eviniz mi var? O evinizi birinin hakim ayarlayıp elinizden almayacağından emin olmayın. Tapu delinmiş bu ülkede.

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