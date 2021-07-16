Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.



Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor. (DHA)