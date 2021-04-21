Metin Lokumcu davası başladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başbakan olduğu dönemde, 31 Mayıs 2011 tarihinde Hopa’ya yaptığı ziyaret sırasından olaylar çıkmış, olaylara müdahale eden polisin sıktığı biber gazı sonucu kalp krizi geçiren öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetmişti.

DAVA TRABZON’A TAŞINDI

Lokumcu’nun ölümünden polisleri sorumlu tutan yakınlarının 9 yıl süren mücadelesi sonrası sorumlular hakkında dava açıldı. Ancak Hopa’da yapılacak olan ilk duruşma öncesi Yargıtay tarafından alınan kararla, kamu güvenliği nedeniyle dava Trabzon’a taşındı.

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, aralarında dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargı önüne çıkacağı belirtildi.

ADLİYE AKIN ETTİLER

Metin Lokumcu’nun ailesinin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile Parti Meclis Üyesi Gökçe, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Sol Parti Eş Genel Başkanı Alper Taş, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş duruşmayı izlemek üzere adliyeye akın etti. Öte yandan Trabzon Valiliği pandemi nedeniyle, yürüyüş, miting, basın açıklaması gibi etkinlikleri yasaklarken, özellikle adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

LOKUMCU’NUN OĞLU KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Duruşma öncesinde Adliye önünde konuşan Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, “Buraya ne kadar pandemi de olsa, adalet aramaya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizim şu anda ilk duruşmamız olacak. Ben kısa konuşmak istiyorum, sizden bir ricam var, biz duruşmaya gidelim, ne duyacaklarımızı biliyoruz, ama bir duyalım. Çıkışta avukatlarımızla beraber bizi beklerseniz çok mutlu oluruz aile adına” diye konuştu.